Bovespa vira o sinal e opera com ganho A Bolsa de Valores de São Paulo inverteu seu sinal de queda, apresentado durante quase todo o dia, e passou a operar em alta esta tarde, beneficiada pela melhora de desempenho das bolsas nova-iorquinas. Às 14h56, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, avançava 0,19%, aos 44.218 pontos. No horário citado, o índice Dow Jones, o mais tradicional da Bolsa de Nova York, subia 0,21%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica, registrava alta de 0,28%.