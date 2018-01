Bovespa vira o sinal e opera em alta; dólar recua As Bolsas de Nova York inverteram o sinal e passaram a operar em alta, levando junto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O mercado de câmbio também se beneficiou, com o dólar voltando a cair ante o real. Às 15h33, a Bovespa registrava ganho de 0,50%, aos 42.964 pontos. No mesmo horário, o índice Dow Jones subia 0,17% e o Nasdaq acelerava 0,47%. As ações de primeira linha da bolsa paulista, Vale e Petrobras, também passaram a operar no azul. A ação preferencial classe A (PNA) da Vale tinha alta de 0,34%, enquanto o papel preferencial da Petrobras operava em +0,19%. O dólar comercial caía 0,14%, a R$ 2,101, na mínima cotação do dia. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista cedia 0,16%, a R$ 2,1006.