Bovespa vira o sinal e opera em baixa de 0,36% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), inverteu o sinal de alta e passou a operar em queda esta tarde. Às 15h09, o índice perdia 0,36%, aos 45.262 pontos. Petrobras PN, a ação mais importante do índice, operava estável, apesar da alta do petróleo nos mercados internacionais. Em Nova York, enquanto isso, as bolsas registravam ganhos, embora modestos. O índice Dow Jones subia 0,12% e o Nasdaq avançava 0,19%. O Ibovespa oscilou hoje, até o horário citado, entre a máxima de +0,74% e a mínima de -0,41%. O volume negociado totalizava R$ 1,61 bilhão, projetando para o fim do dia a pequena soma de R$ 2,17 bilhões. Na semana, o volume diário ainda não foi inferior a R$ 3 bilhões.