Bovespa vira o sinal e opera em baixa, junto com NY A Bolsa de Valores de São Paulo devolveu os ganhos obtidos na parte da manhã e passou a operar em queda esta tarde, acompanhando a piora do mercado acionário norte-americano. Às 12h32, o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, cedia 0,32%, para 43.140 pontos. No mesmo horário, em Nova York, o índice Dow Jones caía 0,27%, o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, perdia 0,46% e o S&P-500 tinha baixa de 0,21%. A principal ação do Ibovespa, contudo, mantinha-se em alta: Petrobras PN subia 0,49%, impulsionada pela valorização de 0,70% do petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York.