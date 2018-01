Bovespa vira o sinal e opera em baixa; Petrobras sobe O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), inverteu o sinal esta tarde e passou a operar em queda, acompanhando a piora das Bolsas de Nova York. Às 15h42 (de Brasília), em Wall Street, o índice Dow Jones subia 0,11% e o Nasdaq caía 0,16%. O Ibovespa recuava 0,24%, aos 45.520 pontos. A queda ocorre apesar da forte valorização de Petrobras preferencial (PN), principal papel do mercado acionário brasileiro. A ação avançava 1,64%, para R$ 44,01, refletindo a alta do petróleo nos mercados internacionais. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o petróleo tinha elevação de 3,64%. No câmbio, o dólar comercial também inverteu o sinal e operava com ganho. O dólar comercial subia 0,10%, a R$ 2,062, enquanto a moeda norte-americana na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) operava estável a R$ 2,059.