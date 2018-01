Bovespa vira sinal e passa a cair 0,91% O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, virou o sinal e passou para o terreno negativo no início desta tarde. O índice chegou a subir 1,91%, mas às 14h17 operava na mínima, em queda de 0,91%, aos 32.547 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial, no mercado interbancário, fechou o período da manhã com perda de 0,52%, cotado a R$ 2,285 - o mesmo valor e mesmo percentual de queda verificado pelo dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).