Bovespa volta a subir (0,14%), com recursos estrangeiros A Bovespa fechou hoje em alta de 0,14%, a 40.975 pontos, após ter caído ontem (0,24%). O volume de negócios foi de R$ 3,09 bilhões, e a Bolsa oscilou entre a máxima de 41.257 pontos e a mínima de 40.894 pontos. A máxima do dia na Bolsa paulista representou novo recorde histórico de pontuação, e foi impulsionada pela enxurrada de recursos estrangeiros. O mercado também é favorecido pela queda vertiginosa do preço do petróleo, que fechou abaixo de US$ 70 o barril, e pelo desempenho favorável das bolsas norte-americanas, que encerraram em alta. Dados divulgados pela Bovespa hoje revelam que no mês passado foram movimentados R$ 54,5 bilhões, equivalente a uma média diária de negócios de R$ 2,5 bilhões ante R$ 2,2 bilhões em março. Os investidores estrangeiros responderam por 35,58% do total negociado.