Bovespa volta a subir e registra alta de 0,16% O Ibovespa voltou a subir, enquanto aguarda a divulgação de indicadores nos Estados Unidos, como os dados de vendas de residências usadas às 13 horas. Às 11h52, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) avançava 0,16%, aos 44.595 pontos. O volume financeiro era projetado, no horário acima, em R$ 2,47 bilhões para o encerramento do pregão. No câmbio, o dólar comercial recuava 0,28%, cotado a R$ 2,140.