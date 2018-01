Bovespa volta a subir em dia positivo para o mercado Depois de dois dias de realização de lucros, a Bovespa voltou a fechar em alta nesta quinta-feira. O bom desempenho das bolsas em Nova York pelo segundo dia consecutivo, o fluxo de investimentos, a queda do risco Brasil e ainda as perspectivas de inflação para este ano ajudaram o mercado a ter um dia positivo. O volume financeiro superou os R$ 2 bilhões. O Índice Bovespa fechou em alta de 1,05%, com 36.882 pontos. Operou entre a máxima de 37.177 pontos (+1,86%) e a mínima de 36.501 pontos (estável). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 3,91% em fevereiro e alta de 10,24% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,225 bilhões. A bolsa paulista passou, nos dois últimos pregões, por uma correção de preços aliada à realização de lucros em papéis que registraram fortes ganhos no início deste ano. Hoje, no entanto, o mercado retomou a alta. Wall Street ajudou, com um desempenho bastante positivo durante a maior parte do dia. Apenas no final da tarde esse quadro sofreu uma alteração. As bolsas perderam fôlego nos EUA, acontecendo o mesmo por aqui. Mas mantiveram-se no azul. Operadores voltaram a comentar, também, que o investidor estrangeiro tirou o pé do acelerador em relação ao Brasil, mas continua colocando recursos na Bovespa. O fluxo positivo de capital externo estaria dando sustentação ao mercado doméstico. "Parece que o mercado está com receio de derrubar a bolsa", comentou um operador. Até o dia 6, segunda-feira passada, a Bovespa registrava entrada líquida de R$ 236 milhões este mês. No ano, o saldo era de R$ 2,850 bilhões. No dia 7, no entanto, teriam saído cerca de R$ 65 milhões, segundo apurou a editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresas e Setores. Operadores também citaram como fator positivo o IPCA de janeiro, que foi divulgado na manhã de hoje e ficou em 0,59%. O indicador veio dentro das expectativas e, ao contrário da interpretação feita no mercado de juros, as estimativas nas mesas de bolsa são de que a tendência da inflação é de queda nos próximos meses. "Os núcleos do IPCA vieram um pouco salgados, mas a inflação deve cair daqui pra frente. E os juros também", disse um operador. "Houve um ajuste nos juros, mas isso não muda a tendência. E na bolsa é isso o que o investidor vê, ou seja, o longo prazo", completou. Em Nova York, às 18h15, depois de as bolsas norte-americanas terem passado quase todo o dia com vigorosas altas, o Dow Jones operava em alta de 0,38%, o Nasdaq registrava ligeira queda de 0,07% e o S&P 500 recuava 0,08%. O risco Brasil, por sua vez, caía 2 pontos para 256 pontos base. "O risco vem caindo aos poucos. E isso está sendo bem visto pelo mercado", disse um operador. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Cesp PN (+8,27%), Net PN (+5,41%) e Souza Cruz ON (+2,83%). As maiores baixas foram Celesc PNB (-1,24%), Tele Leste Celular PN (-0,91%) e Gerdau PN (-0,89%).