BR inaugurará dois postos de hidrogênio até 2008, no Rio e em SP A presidente da BR Distribuidoras, Maria das Graças Foster, afirmou hoje que a empresa deve inaugurar, entre o final desse ano e o início de 2008, dois postos para distribuir hidrogênio combustível no Brasil. Um deles estará localizado na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, e abastecerá a frota movida a hidrogênio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes). São veículos que estão sendo desenvolvidos por técnicos do Cenpes com o objetivo de dominar a tecnologia do combustível. O segundo posto ficará dentro de uma garagem de ônibus em São Paulo, para abastecer a primeira frota de transporte público coletivo movido a hidrogênio do Brasil. Trata-se de uma parceria do Ministério de Minas e Energia com uma companhia transportadora, cujo nome não foi divulgado. Maria das Graças informou, ainda, que até julho todos os postos da BR no País estarão aptos a comercializar o óleo diesel com a mistura de 2% de biocombustível. A previsão inicial da empresa era de que isso só aconteceria no final do ano. A mistura passa a ser obrigatória somente a partir do início de 2008.