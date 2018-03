BRA começa a operar em março vôos diários para Caxias do Sul (RS) A BRA Transportes Aéreos inicia vôos para o aeroporto de Caxias do Sul (RS), com saída de São Paulo, a partir de 12 de março. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, a BRA passa a atender a cidade com um vôo diário, de segunda a sexta-feira, com tarifas a partir de R$ 149,00 por trecho, que podem ser parceladas em até cinco vezes sem juros. A empresa utilizará um Boeing 737-300, com capacidade para 148 passageiros. A saída de São Paulo será às 11h30 e a chega a Caxias do Sul está prevista para ocorrer às 13 horas. O avião deixa o aeroporto regional às 13h30, faz escala em Porto Alegre, e retorna para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.