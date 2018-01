BRA ganha sócios e investimentos A Brazil Air Partners, empresa que tem entre seus sócios a Gávea, administradora de recursos do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, anunciou ontem a compra de parte da BRA Transportes Aéreos. O valor da participação de cada sócio da Brazil Air Partners, que inclui sete fundos de investimentos, não foi divulgado. Segundo comunicado da BRA, a empresa continuará sob controle dos irmãos Humberto e Walter Folegatti. Outros negócios da família - a agência PNX Travel e Hotéis HWF - não foram incluídos na negociação. A partir de agora, os irmãos Follegati terão como sócios os fundos de investimento do Bank of America, Darby BBVA Overseas, Development Capital, Gávea, Goldman Sachs, HBK Investments e Millenium Global. A Brazil Partners foi constituída exatamente com o propósito de se associar à companhia aérea de baixo custo. O dinheiro que vai entrar no caixa da empresa será usado na ampliação de frota, treinamento de funcionários, marketing e tecnologia. A BRA tem hoje 804 funcionários e uma frota de onze aeronaves Boeing. De janeiro a novembro deste ano, a companhia diz que transportou 1,5 milhão de passageiros e teve uma taxa média de ocupação de 77%. Ela é quarta maior do mercado, com participação de 4,14% nos vôos nacionais regulares e 4,26% nos internacionais. A empresa, que começou fazendo operações do tipo charter e recebeu autorização para vôos regulares no ano passado, atende 32 cidades no Brasil e oito no exterior. O dinheiro dos sócios irá para a ampliação da malha tanto nas rotas nacionais quanto nas internacionais. Recentemente, a BRA inaugurou vôos regulares para Madri e Lisboa. A empresa faz charters para Alemanha, Argentina, Itália e Noruega. Com a entrada dos fundos, a BRA pretende adiar o projeto de abertura de capital na Bolsa de Valores. "Com a conclusão dessa operação, a empresa não necessita, no curto prazo, deste mecanismo para obtenção de recursos adicionais para sua expansão", diz o comunicado. Trajetória Os irmãos Folegatti começaram a vida empresarial com uma agência de turismo, a PNX Travel, há 18 anos. A BRA começou com um avião alugado de uma companhia européia para fazer vôos charter. Com os vôos fretados, a empresa não tinha compromisso de levantar vôo rigorosamente no horário. Como só voava com os aviões cheios, podia cobrar menos pela viagem e atender turistas e passageiros de classe baixa. A dupla tinha uma receita própria para tocar o negócio de baixo custo, em que as passagens são até 30% mais baratas que as da concorrência. O sistema de check-in, por exemplo, foi desenvolvido internamente . O serviço de terra e o de alimentação de bordo também são próprios. Humberto se orgulha de ser um sujeito pão-duro, do tipo que tem anotado em cada um dos seus cartões de crédito a data de vencimento da fatura.