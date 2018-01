BRA inicia vôo regular para Lisboa e Madri em 1º de julho A BRA Transportes Aéreos inicia suas operações de vôos regulares internacionais a partir do dia 1º de julho para dois destinos na Europa: Lisboa (Portugal) e Madri (Espanha). São dois vôos semanais, um às sextas-feiras e outro aos sábados, às 17h15 e 21h20, com saídas do Rio de Janeiro (Galeão) e Guarulhos (SP), respectivamente. Os vôos que saem do Rio de Janeiro fazem escala em Guarulhos (SP) e seguem para Lisboa e Madri. Já os que saem de São Paulo fazem escala no Rio de Janeiro (Galeão) e seguem para Madri e Lisboa. Para Lisboa, as passagens podem ser encontradas a partir de US$ 868 (ida e volta) e para Madri, a partir de US$ 888 (ida e volta). Nos vôos intercontinentais, serão utilizados Boeings 767-300, com capacidade para 280 passageiros. A BRA iniciou vôos regulares no mercado doméstico em novembro passado e atualmente opera em 33 cidades brasileiras. Antes, ela só trabalhava com fretamento (charter). A companhia também tem freqüências com vôo charter para Lisboa e Porto (Portugal), Milão (Itália), Madri (Espanha) e Tel Aviv (Israel).