Bradesco anuncia compra do banco BMC O Bradesco anunciou hoje a compra do banco BMC, com pagamento a ser feito por meio de ações. Pelo negócio, os acionistas do BMC receberão papéis do Bradesco correspondentes a aproximadamente 0,94% do seu capital social, que será aumentado em R$ 800 milhões. A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e dos resultados da "due diligence" (investigação criteriosa das operações do banco), com previsão para ser concluída durante o primeiro semestre de 2007. As ações a serem emitidas e atribuídas aos acionistas do BMC serão aprovadas em assembléia geral extraordinária do Bradesco quando ocorrer o fechamento da operação, oportunidade em que o BMC será convertido em subsidiária integral do Bradesco. O banco BMC, fundado em 1939 em Fortaleza, possui atualmente agências em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador, além das cidades de Campinas e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e Joinville, no norte de Santa Catarina.