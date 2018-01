Bradesco cria banco focado no mercado de capitais O Bradesco anunciou hoje a constituição de uma nova subsidiária, o Banco Bradesco de Investimento (BBI). O objetivo é consolidar e desenvolver as atividades ligadas ao mercado de capitais nacional e internacional, em negócios de estruturação, originação, distribuição e administração de ativos, fluxos e estoques financeiros de clientes. O BBI envolverá as seguintes áreas, que até agora estavam consolidadas dentro da própria estrutura do banco: departamento de Mercado de Capitais, Bradesco Asset Management (Bram), Bradesco Corretora, Bradesco Securities (sede em Nova York) e Bradesco Private Bank. Segundo o banco, a criação do BBI aumenta as expectativas de crescimento orgânico do grupo e amplia as fontes de geração de resultados. "A constituição do banco de investimento se trata de conseqüência natural da consolidação da estabilização monetária, que, na seqüência, abre a perspectiva de uma nova etapa de crescimento econômico, a partir deste ano", diz o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, em comunicado. O plano de negócio do BBI direciona-se às atividades de mercado de capitais, pois, segundo Cypriano, o cenário aponta para o aumento da participação desse negócio na viabilização dos recursos para financiamento da expansão das empresas. "As companhias têm, de acordo com pesquisa realizada pelo Bradesco, revelado crescente interesse em realizar investimentos para ampliar o parque fabril e expandir as atividades." A sede do BBI será instalada no prédio do Bradesco da Avenida Paulista, onde já funciona a maior parte das áreas aglutinadas, com exceção da Bradesco Corretora e da Bradesco Securities. Segundo o banco, o departamento de mercado de capitais, que atua na montagem de emissões primárias e secundárias de ações e títulos de dívida de empresas privadas e públicas, além de realizar operações financeiras estruturadas, fusões, aquisições e project finance, foi responsável por um volume de R$ 26,9 bilhões em operações no ano passado. A Bradesco Asset Management (Bram), líder privada em gestão de recursos de terceiros, tem um patrimônio administrado de R$ 121 bilhões. A Bradesco Corretora de Valores registrou, em 2005, R$ 18 bilhões em operações na Bovespa, R$ 402 bilhões na BM&F e R$ 1,4 bilhão no Home Broker do mercado de ações. O departamento Bradesco Private Bank, voltado a clientes com patrimônio superior a R$ 1 milhão, tem recursos administrados de R$ 13 bilhões. A Bradesco Securities, Inc, com autorização para operar no mercado norte-americano, distribui títulos públicos e privados para investidores internacionais, além de atender a clientes locais na intermediação de ações, por meio de ADRs, bem como de papéis listados nas Bolsas americanas.