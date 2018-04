Bradesco e BB ampliam compartilhamento de terminais O Bradesco e o Banco do Brasil (BB) ampliaram o acordo de compartilhamento dos terminais externos de auto-atendimento. O projeto agora passa a contar com 200 máquinas localizadas em Brasília e São Paulo. Os terminais estão instalados em locais como aeroportos, rodoviárias, shopping centers e supermercados e serão identificados por adesivos colados no equipamento. Após a primeira fase, o compartilhamento será estendido gradativamente para todo o País. No final da implantação, a rede contará com, aproximadamente, 8.200 pontos externos de atendimento. A parceria permitirá que os clientes dos dois bancos realizem transações de saque e consulta de saldo, em conta corrente e poupança. Posteriormente, serão agregadas outras operações, informam as instituições, em comunicado. Juntos, Bradesco e Banco do Brasil possuem ativos de R$ 562 bilhões, 24 mil pontos de atendimento, 64 mil terminais de auto-atendimento e mais de 40 milhões de clientes.