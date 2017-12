Bradesco fecha parceria com rede de supermercados Coop O Bradesco formalizou hoje parceria com a rede de supermercados Coop para gerir o cartão private label da varejista e comercializar produtos e serviços financeiros, o que será feito por meio da Finasa. A Coop é a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui 22 lojas no ABC paulista e interior de São Paulo e é a oitava maior empresa supermercadista no ranking nacional do setor, com faturamento de R$ 1,076 bilhão em 2005. A previsão é que sejam emitidos cerca de 350 mil plásticos em 12 meses. Segundo a Coop, há cerca de dois anos a cooperativa estava buscando um parceiro para viabilizar o projeto.