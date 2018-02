Bradesco, Itaúsa e Petrobras passam a integrar DJSI As ações PN do Banco Bradesco, da Itaúsa e da Petrobras foram incluídas no índice global de sustentabilidade da Dow Jones, o DJSI, conforme anúncio feito hoje pelo instituto suíço SAM, autor da metodologia do indicador - que vem ganhando importância como benchmark (referência) para gestores de recursos globais. Os papéis PN da Aracruz Celulose, do Banco Itaú Holding Financeira e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que já estavam no DJSI, foram mantidos na lista. A nova composição do índice entra em vigor no próximo dia 18.