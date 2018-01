Bradesco olha para o exterior O Bradesco, maior banco privado do País, poderá iniciar o seu processo de internacionalização nos próximos dez anos, adiantou o presidente da instituição, Márcio Cypriano. "No curto prazo não temos interesse em sair do Brasil para fazer varejo, mas no médio para longo prazos, olhamos essa possibilidade também", disse. Ele acrescentou que hoje no Brasil "ainda há um bom espaço para percorrer", já que, dos 80 milhões de pessoas economicamente ativas no País, 42 milhões ainda não têm acesso a bancos. Mas, segundo Cypriano, "nos próximos dez anos" os investimentos do Bradesco no estrangeiro poderão ocorrer. "Quando o mercado no Brasil começar a diminuir muito, vamos olhar para fora", disse. Ele participou ontem da 40ª Assembléia Anual da Federação Latino Americana de Bancos (Felaban) que termina hoje, na Barra da Tijuca, no Rio. Indagado sobre os destinos preferenciais para os possíveis novos investimentos, Cypriano chegou a citar África e Índia. "Mas isso é muito incipiente. É o que estou pensando para 10 anos e só tenho mais três de presidência executiva", disse. O executivo disse também que o mercado bancário brasileiro está muito bem definido e, por isso, não vê fortes perspectivas de aquisições. Ele explicou que 50% do mercado está nas mãos de bancos oficiais, outros 30%, com bancos nacionais e 20%, com estrangeiros. Sobre possíveis interesses de compra do Bradesco por outras instituições, sobretudo estrangeiras, Cypriano disse que o valor de mercado do banco que preside subiu de US$ 6 bilhões para US$ 37 bilhões em quatro anos. Com isso, "cresce a possibilidade de ser mais caçador que caçado". "Por isso, não descartamos a possibilidade de ir para outros países, mesmo que não seja a intenção no momento".