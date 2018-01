Bradesco reabre emissão para captar mais US$ 50 mi O Bradesco reabriu na semana passada uma emissão externa para captar mais US$ 50 milhões em bônus, disseram fontes do mercado. Os bônus com vencimento em 2007 pagam cupom anual de 17,5%. O próprio Bradesco coordena a operação. Os bancos e companhias brasileiras estão aproveitando o sentimento favorável do investidor para emitir. Atualmente, o Banco Fibra, de pequeno porte, está emitindo US$ 50 milhões em eurobônus. Neste mês, o Banco do Brasil emitiu US$ 500 milhões em bônus perpétuos, para os quais conseguiu demanda de quase US$ US$ 4,5 bilhões. As informações são da agência Dow Jones.