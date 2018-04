Bradesco reduz juros para prestação fixa de imóveis O Bradesco anuncia redução na linha de crédito imobiliário com prestação fixa, no prazo de até 20 anos. Os juros passam a ser de 0,98% ao mês, caindo de 14% para 12,5% ao ano. Este Plano de Prestação Fixa não prevê qualquer tipo de correção das mensalidades e é aplicável para financiamentos de imóveis, novos e usados, avaliados em até R$ 350 mil, enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A linha também permite a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o cliente do Bradesco poderá financiar até 80% do valor do imóvel, com o comprometimento máximo da renda líquida de 30%. O Bradesco no ano passado realizou financiamentos da ordem de R$ 2,1 bilhões na carteira de crédito imobiliário, o que representou a compra de 19.382 unidades. A meta do Bradesco para crédito imobiliário para 2007 é atingir R$ 3 bilhões.