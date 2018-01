Bradesco se reúne com analistas e fecha pregão da Bolsa de NY O presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, está hoje na Bolsa de Valores de Nova York, onde participa do encerramento dos negócios do dia tocando o sino que fecha o pregão. No chamado Bradesco Day, o banco celebra cinco anos de negociação no mercado norte-americano com almoço, encontros e apresentações para analistas, investidores, corretores e bancos de investimento. Cypriano participará ainda de conferência telefônica com a imprensa brasileira às 14 horas (horário de Brasília).