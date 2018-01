Bradespar possui desconto atraente sobre Vale, diz Unibanco A Unibanco Corretora considera a ação preferencial (PN) da Bradespar como uma das melhoras escolhas que o investidor pode fazer ultimamente na Bolsa de Valores de São Paulo. A instituição acredita que as ações da companhia de investimentos apresentam desconto atraente em relação ao valor líquido de seus ativos, especialmente na comparação com as ações da Vale do Rio Doce. Desta forma, Bradespar deverá obter um dividend yield (valor do dividendo dividido pelo preço da ação) superior ao da Vale em 2007 e 2008, e pode registrar dividendos extras numa eventual venda de sua participação na CPFL. O preço-alvo é de R$ 112,00, o que representa um potencial de alta 28%.