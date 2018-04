Brascan Residential tem boa valorização e volume na estréia A Brascan Residential Properties estréia com destaque hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, tornando-se nova opção do setor de construção. Às 11h25, as ações movimentavam R$ 160,5 milhões (maior volume financeiro individual do dia até este horário no pregão) e avançavam 6,25%, com a terceira maior alta da Bolsa. Os papéis estavam cotados a R$ 17,00. A empresa, até aqui, captou R$ 1,056 bilhão, com a venda de 66 milhões de ações ordinárias, que já incluem lote adicional. Se o lote suplementar for exercido, o free float (quantidade de ações em circulação) da companhia poderá chegar a 40%. As informações de mercado são de que, na oferta institucional, os papéis teriam sido concentrados apenas pelos estrangeiros. A empresa afirma que este player, principalmente o americano, liderou a demanda, mas que também houve procura pelos papéis no Brasil. Com a entrada da Brascan, o número de empresas no Novo Mercado da Bovespa passa a ser de 38.