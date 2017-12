Brasil capta US$ 500 mi pagando juro menor O Brasil captou hoje US$ 500 milhões no mercado internacional com a venda de papéis com vencimento em 2037. Esse valor, antecipado pela Agência Estado, foi confirmado nesta tarde pelo Tesouro Nacional. De acordo com o Tesouro, o título pagará juros de 7,125%. Em relação aos títulos dos Estados Unidos com vencimento em 2031, o spread (diferença) é 2,04% superior. Essa diferença entre os títulos brasileiros e norte-americanos é a mais baixa entre os títulos emitidos recentemente pelo Brasil. A intenção do governo brasileiro de reabrir a emissão do bônus 2037 é aumentar o volume de negócios com o papel. Com a captação de hoje, o volume do título em mercado subirá para US$ 1,5 bilhão. Com a operação desta quinta-feira, subirá para US$ 5,3 bilhões o volume de captação feitas pelo Tesouro para honrar os compromissos externos em 2006 e 2007. A primeira vez que o governo brasileiro lançou o título com vencimento em 2037 foi em janeiro deste ano. A emissão, liderada pelos bancos HSBC e JP Morgan, também contou com a participação do banco Itaú. Foi a primeira vez que um banco do Brasil participou de uma emissão soberana brasileira.