Brasil concentra atenções em dia de feriado nos EUA Brasil concentra atenções em dia de feriado nos EUA São Paulo, 29 de maio - Os mercados nos Estados Unidos não abrem hoje, devido ao feriado de Memorial Day. Assim, o mercado doméstico se volta com todo para as notícias divulgadas por aqui. O destaque é a Pesquisa Focus, do Banco Central, com projeções para a economia. BC/Focus - O Banco Central divulga a Pesquisa Focus, realizada semanalmente. A Focus reúne projeções do mercado para índices de inflação, taxa de juros básica da economia (Selic), cotação do dólar e crescimento do PIB. Com a turbulência internacional, espera-se alterações do câmbio, Selic e IGPs. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o saldo da balança comercial brasileira referente à semana passada. Na semana anterior, o saldo da balança mostrou superávit de US$ 433 milhões. Europa/Conta corrente - A União Européia divulga, às 6h, saldo em conta corrente da zona do euro em março.