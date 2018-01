Brasil conversa com países vizinhos sobre TV digital O governo brasileiro iniciou uma campanha para que seus vizinhos da América do Sul adotem também o padrão de TV digital japonês. Na próxima semana, uma missão técnica da Casa Civil, do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desembarcará no Chile e no Peru para apresentar a autoridades e empresários locais as razões pelas quais o Brasil optou por esse sistema, em detrimento do europeu e do americano, e para sutilmente convencer esses países a seguir o caminho brasileiro. O objetivo será tornar a opção pelo padrão japonês mais um elo da integração sul-americana. Nos próximos dias 28 e 29, os membros dessa missão terão reuniões em Santiago (Chile) com representantes da subsecretaria Telecomunicações do Ministério de Transportes e Comunicações e com o setor privado chileno e depois seguirão para o Peru. Uma missão também já esteve no Paraguai. Em junho passado, a própria ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, liderou essa campanha na Argentina, que deve anunciar sua opção em breve, e no Uruguai. Na ocasião, a ministra deixou claro que o Brasil vê com bons olhos a adoção do mesmo padrão por toda a América Latina, mas que não faria disso um "cavalo de batalha". A adoção do mesmo padrão de TV digital na América do Sul - ou, mais ambiciosamente, na América Latina - atenderia ao objetivo do governo de ampliar as duas mãos do comércio de itens do setor eletroeletrônico na região. Se ao empresariado brasileiro interessaria o aumento da escala de produção dos equipamentos digitais, de aparelhos de televisão e dos conversores, ao governo interessa também a elevação de importação de insumos, a partir de investimentos produtivos nos países vizinhos. Esse é um dos argumentos a ser "vendido" pela missão técnica aos países vizinhos. O sistema brasileiro de TV digital, com padrão japonês, deverá ter sua primeira transmissão no dia 3 de dezembro de 2007 em São Paulo, na programação do Ministério das Comunicações. Nas próximas semanas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá finalizar o programa de financiamento à cadeia de TV digital brasileira, para anunciá-lo em dezembro próximo. O objetivo desse programa será capacitar a indústria nacional para que possa atender a maior parte das encomendas de programas e de equipamentos nos próximos dez anos. O financiamento deverá ser destinado a projetos de adaptações de indústrias para o fornecimento de equipamentos digitais, de troca de infra-estrutura de transmissões em todo o País e de compras das empresas de radiodifusão. (A repórter viajou a Santiago do Chile a convite do Ministério das Relações Exteriores)