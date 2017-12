Brasil e EUA divulgam índices de atividade São Paulo, 17 de março - Os indicadores de atividade tanto aqui quanto nos Estados Unidos são os destaques do dia. Além desses dados, o índice de sentimento do consumidor norte-americano também é aguardado com expectativa pelos investidores, já que, assim como a produção industrial dos EUA, tem reflexo direto no comportamento dos juros do país. IBGE/Emprego - O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de janeiro. EUA/Indústria - O banco central dos Estados Unidos (Fed) divulga, às 11h15, a produção industrial de fevereiro e a taxa de utilização da capacidade instalada. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 11h45, o índice de sentimento do consumidor norte-americano preliminar de março. CNA/PIB Agrícola - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CN) divulga, às 15 horas, o resultado do PIB da agropecuária em 2005. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S capitais da segunda quadrissemana de março.