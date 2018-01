Brasil Ecodiesel destaca transparência, mas não explica sócio oculto Na solenidade que marcou a abertura de capital da Brasil Ecodiesel, maior produtora de biodiesel do Brasil, os executivos da companhia adotaram o discurso de compromisso com as regras do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "A abertura representa um compromisso absoluto da Brasil Ecodiesel com as regras de transparência do mercado", disse hoje o presidente do conselho de administração, Jório Dauster. Ainda assim, nenhum dos executivos presentes ao evento esclareceu quem é, de fato, o "sócio oculto" da Brasil Ecodiesel. Segundo rumores do mercado, esta pessoa seria o empresário gaúcho Daniel Birmann, inabilitado pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para exercer funções em companhias abertas. A empresa não deu detalhes da operação, sob o argumento de estar em período de silêncio até o dia 15 de dezembro. O prazo é decorrente do período de colocação do lote adicional de ações, que será encerrado em 11 de dezembro, com divulgação do resultado prevista para o dia 14. As incertezas societárias derrubaram os planos iniciais da produtora de biodiesel para o IPO (oferta pública de ações). A empresa esperava captar R$ 700 milhões para fazer frente aos projetos de expansão da capacidade produtiva, mas a oferta resultou em uma captação líquida de R$ 356,19 milhões, muito abaixo do previsto. Isso porque o preço da ação da oferta primária foi fixado em R$ 12,00, ou seja, 29,5% abaixo do piso inicialmente sugerido pela companhia - o intervalo variava de R$ 17,00 a R$ 22,00. Até 2007, a Brasil Ecodiesel planeja construir cinco novas plantas de transesterificação e expandir a unidade do Piauí.Além disso, a estratégia também inclui a construção de 12 unidades de esmagamento de grande porte até 2008. A expectativa da companhia é produzir 660 mil metros cúbicos em 2007, volume suficiente para atender ao contrato com a Petrobras de 488 mil metros cúbicos em 2008. Em seu discurso, o presidente da Brasil Ecodiesel, Nelson José Silveira, preferiu destacar o caráter social do modelo de negócio da empresa, baseado no estímulo à agricultura familiar. Segundo ele, além da geração de divisas advinda da substituição do diesel importado, a produção do biodiesel tem forte caráter social. "Nosso modelo de produção demonstra que o potencial social do biodiesel é efetivo", destacou o executivo.