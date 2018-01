Brasil exporta franquia de produtos naturais A Mundo Verde, maior rede de produtos naturais do País, prepara-se para desembarcar em Angola em dezembro. Trata-se do primeiro passo no exterior da empresa, que já negocia a abertura de lojas também nos mercados americano e português em 2007. Apesar dos planos de internacionalização, o maior foco de expansão nos próximos anos da rede - que virou uma espécie de escoadouro de vendas para pequenos fabricantes de produtos de ?alimentação saudável?,- será o Estado de São Paulo, onde a rede natureba mantém tímida presença. Os planos foram revelados pelo sócio-diretor Jorge Eduardo Antunes. ?Nosso desafio é avançar no mercado paulista?, diz. Das 112 lojas da rede, 76 são no Estado do Rio e o restante no Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Brasília, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O faturamento em 2006 será de R$ 110 milhões. Em São Paulo, há apenas 11 pontos da Mundo Verde. A meta é triplicar o tamanho no mercado paulista nos próximos dois anos. Antunes conta que a rede poderá até dobrar de tamanho nos próximos sete a oito anos, a partir da expansão no Estado de São Paulo. ?É uma oportunidade em aberto?, diz. Para garantir o avanço no exterior, o grupo tem registrado nos últimos quatro anos, preventivamente, a marca em países principalmente das Américas, Europa e até na China. Antunes conta que sai caro, mas a cautela é necessária. ?O processo de registro da marca tem de ser mais rápido do que a abertura propriamente dita. Imagina se fazemos sucesso em Nova York. Em seis meses estariam registrando a marca no mundo todo.? Especializado em franquias e varejo, o consultor Marcelo Cherto, do Grupo Cherto, diz que a rede tem potencial de crescimento em São Paulo e no exterior. Cherto alerta, contudo, que o paulista é ?exigente? e que a rede precisará trabalhar mais o layout e tornar as lojas mais atraentes. Franquias Surgida no fim da década de 1980, em Petrópolis (RJ), a rede se espalhou pelo sistema de franquias, focada na alimentação saudável e embalada na onda esotérica, hoje decadente. As novas lojas já não expõem tanto anjinhos, bruxas e gnomos nas prateleiras como antes. Em compensação, crescem segmentos como alimentação para freqüentadores de academias. Na última quarta-feira, por exemplo, cerca de 60 fornecedores passaram o dia numa feira especificamente montada pelo Sebrae para atender a Mundo Verde. ?Sempre fomos parceiros, crescemos juntos?, conta Cristopher Allain, presidente da Jasmine, empresa de médio porte, com fábrica em Curitiba e uma linha de 80 produtos, entre cereais matinais, cookies, soja e farináceos integrais. Na Jasmine, as vendas são pulverizadas e nenhum cliente responde isoladamente por mais de 6% do movimento. Para outros, como a Delícias do Forno, fornecedor de pequeno porte de salgados integrais, a rede é o destino principal: 40% da produção segue para a Mundo Verde. A executiva Glória Lobato conta que a empresa evoluiu junto com a expansão da Mundo Verde. Segundo Antunes, o porte da rede permite boas negociações. Mas ele nega que a rede se aproveite do tamanho para esmagar a margem de negociação dos fornecedores. ?É uma relação ?ganha-ganha??, diz. ?Não há uma relação de pressão, como fazem algumas redes de supermercados.?