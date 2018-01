Brasil perde para México na captação de recursos O Brasil foi contra a corrente mundial em 2005 no que se refere a investimentos e perde o posto de principal destino de recursos estrangeiros na América Latina. Segundo dados publicados pela ONU, cálculos preliminares apontam que o País fechou 2005 com queda de 15% no fluxo de capital estrangeiro para o mercado nacional. Enquanto isso, a economia global registrou aumento de 29% no fluxo de investimentos. A queda brasileira foi a maior entre todos os principais mercados latino-americanos e uma das mais acentuadas no mundo. Segundo a Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio (Unctad), o Brasil fechou o ano passado com entrada de US$ 15,5 bilhões em investimentos diretos. Em 2004, esse volume havia sido de US$ 18,2 bilhões. Com a queda, o Brasil foi superado mais uma vez pelo México como o maior destino de recursos estrangeiros na América Latina.