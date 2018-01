Brasil Telecom está entre as maiores altas da Bovespa As ações preferenciais (PN) da Brasil Telecom, tanto Participações quanto operadora, estão entre as maiores altas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesse começo de pregão, e sobem mais de 1%. A empresa divulgou seu balanço na terça-feira, e os investidores ainda estão avaliando as cifras. Os papéis já subiram ontem, no fechamento da Bolsa paulista, que tinha ganho de 0,84%, às 11h28. O lucro líquido da Brasil Telecom Participações em 2006 - primeiro ano completo da nova administração, constituída pelos fundos de pensão e pelo Citigroup - foi recorde na história da companhia. A empresa obteve um ganho de R$ 470,4 milhões na última linha do balanço do ano passado, ante prejuízo de R$ 28,3 milhões em 2005. Somente no quarto trimestre, foi registrado lucro de R$ 267,8 milhões, frente uma perda líquida de R$ 118,6 milhões em igual período do exercício anterior. O intervalo de outubro a dezembro de 2006 foi positivamente impactado por uma receita financeira líquida, excluído os R$ 262,1 milhões de juros sobre capital próprio do período, de R$ 117 milhões. No mesmo intervalo de 2005 e em igual base comparativa, houve despesa financeira de R$ 198 milhões.