Brasil Telecom inicia venda de aparelho que une fixo e celular A Brasil Telecom começará a vender na quinta-feira, no Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná, o novo aparelho que está lançando no mercado, chamado Telefone Único. Desenvolvido em parceria com a Motorola, esse telefone pode funcionar, ao mesmo tempo, como telefone fixo e móvel. Segundo a operadora, até o fim de agosto o Telefone Único já estará disponível em toda a sua área de atuação. O plano da empresa é começar a vendê-lo dia 10, em Santa Catarina e Goiás; dia 17 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, dia 24, no Tocantins, Acre e Rondônia.