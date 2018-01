Brasil Telecom tem lucro de R$ 64 milhões no 3º trimestre A Brasil Telecom Participações registrou um lucro líquido de R$ 64 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante prejuízo de R$ 25,1 milhões em igual intervalo do ano passado. O lucro líquido por mil ações ficou em R$ 0,1759. A receita líquida da companhia teve alta de 2% na mesma comparação, para R$ 2,628 bilhões. Os custos e despesas operacionais foram reduzidos em 6,1%, saindo de R$ 1,831 bilhão para R$ 1,720 bilhão. Os gastos com serviços de terceiros somaram R$ 529,6 milhões, após redução de 8,9%. As provisões e perdas aumentaram 23,7% no comparativo anual, para R$ 211,2 milhões. O lucros antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) da companhia cresceram 21,9%, passando de R$ 744,6 milhões para R$ 907,9 milhões. A margem da geração operacional de caixa subiu de 28,9% para 34,5%. Os impostos reduziram em R$ 63 milhões o lucro do terceiro trimestre - uma alta de 153,4% ante o impacto verificado neste intervalo em 2005. No acumulado dos primeiros nove meses de 2006, o lucro líquido da Brasil Telecom Participações alcançou R$ 202,6 milhões. O montante representa uma expansão de 127,6% sobre os R$ 89,0 milhões de janeiro a setembro de 2005. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia estava em R$ 5,199 bilhões.