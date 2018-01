Brasileiro vai comandar Bombardier no Brasil A Bombardier Transportation contratou o engenheiro Carlos Levy para ser o presidente da empresa no País, em substituição a Serge Van Themsche, transferido para Bruxelas. Levy é o primeiro brasileiro a ocupar uma presidência na companhia canadense. Concorrente da Embraer na área de aviões, a empresa emprega diretamente 120 funcionários no Brasil e outros 100 indiretamente. Em sua linha de produtos locais, a Bombardier produz trens de passageiros e sistemas de transporte ferroviário completos.