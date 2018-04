Braskem capta US$ 1,2 bi para pagar Ipiranga A Braskem anunciou hoje que concluiu a negociação para captação de até US$ 1,2 bilhão, via empréstimo-ponte, com o objetivo de financiar a aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga, realizada junto com a Petrobras, e o futuro fechamento de capital da Copesul, central de matérias-primas do Pólo de Triunfo (RS). Em nota, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Carlos Fadigas, afirma que "a operação foi altamente competitiva para a Braskem". A linha de crédito, cujo prazo é de dois anos, prevê taxas de 0,35% sobre a Libor (taxa de juros cobrada sobre os empréstimos em moeda estrangeira e que vigora em Londres) no primeiro ano e 0,55% acima da Libor no segundo exercício. Essas condições, conforme a empresa, fazem da operação de financiamento para captação "a mais competitiva já realizada no País". Os bancos ABN AMRO Real, Calyon e Citibank foram os responsáveis pela estruturação e liderança da operação. Conforme Fadigas, "a avaliação positiva do mercado sobre o novo porte da empresa, as sinergias a serem capturadas e os benefícios estratégicos gerados pela aquisição da Ipiranga, aliada à confiança na solidez financeira da Braskem, foi fundamental para o sucesso da operação". A companhia informa ainda que "espera concluir oportunamente o refinanciamento do empréstimo-ponte", com foco na redução do custo de capital e manutenção do perfil da dívida em relação ao fluxo de caixa. Segundo a empresa, a aquisição da Ipiranga Petroquímica (IPQ) "praticamente" não altera a relação dívida/Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização), hoje de 2,7 vezes.