Braskem faz operação para reduzir custo da dívida A petroquímica Braskem anunciou a recompra de notas no exterior com vencimento em 2008, no valor de US$ 275 milhões, e uma nova emissão, no mesmo montante, com o objetivo de reduzir o custo e ampliar o prazo de vencimento. Segundo comunicado da companhia, a aquisição será total ou parcial dos papéis com rendimento de 12,5% ao ano. De acordo com o texto, os recursos obtidos com a nova emissão serão usados principalmente para financiar a recompra das notas que vencem em 2008. "A companhia espera iniciar essa oferta em setembro de 2006", diz o comunicado. Paul Altit, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, ressaltou na nota encaminhada ao mercado que "a Braskem está conduzindo essa recompra e essa nova emissão de notas na expectativa de que as operações venham a estender o perfil de endividamento e reduzir seu custo de captação."