Braskem fecha em alta de 14% na Bolsa de Madri As ações da Braskem comandaram as valorizações no Latibex, índice de ações latino-americanas negociadas em euros na Bolsa de Madri. Os papéis da empresa fecharam em alta de 14%, cotados a 5,62 euros. A petroquímica, juntamente com a Petrobras e a Ultrapar, oficializou hoje a compra do Grupo Ipiranga, numa transação avaliada em US$ 4 bilhões. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras subiram 0,91%, para 16,57 euros, enquanto as preferenciais (PN, sem direito a voto) avançaram 1,09%, para 14,90 euros. Apenas dois papéis brasileiros fecharam em baixa no Latibex hoje. Sadia recuou 2,14%, para 2,75 euros, enquanto Usiminas perdeu 1,03%, fechando em 30,64 euros.