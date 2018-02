Braskem inaugura base comercial na Europa A Braskem recebeu hoje a visita de uma comitiva composta por empresários holandeses, pelo prefeito de Roterdã, Ivo Opstelten, e pelo cônsul geral daquele país em São Paulo, Marc Vogelaar, para marcar oficialmente o início das operações da base comercial da companhia na Europa. Segundo maior destino das exportações da empresa, o mercado europeu respondeu por 24% dos embarques no primeiro semestre, ou o equivalente a US$ 150 milhões. "A Braskem está dando um passo decisivo no sentido de estabelecer uma plataforma de crescimento naquele continente, que permitirá nos manter mais próximos dos nossos clientes estratégicos da região, desenvolver o mercado local e aumentar a rentabilidade das nossas operações", diz em comunicado o presidente da companhia, José Carlos Grubisich. Além da base comercial em Roterdã, a Braskem contará com uma central de distribuição de produtos em Antuérpia, na Bélgica, com vistas a abastecer o mercado europeu com maior eficiência e rapidez. Segundo o gerente geral da Braskem Europa, Ulisses da Silva, a proposta é ampliar a base de clientes no continente por meio da oferta de produtos de maior valor agregado. O escritório em Roterdã é o terceiro da companhia no exterior - a empresa já conta com bases nos Estados Unidos e na Argentina. O próximo passo deve ser a abertura de uma base comercial para o mercado asiático, na China ou em outro país da região. No comunicado distribuído pela petroquímica, o prefeito de Roterdã afirma que a escolha da Braskem reflete o "quão atraente a cidade e a Holanda são para novos investimentos internacionais, seja pela ótima localização e infra-estrutura que proporcionam, mas especialmente pelas facilidades e agilidade oferecidas aos empreendedores".