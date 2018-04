Braskem não vê riscos em investir na Venezuela A Braskem foi convidada, no ano passado, a atuar na Venezuela pelo governo daquele país. Por isso, a empresa não vê riscos de perder os ativos em um eventual processo de nacionalização, que vem tirando o sono de petroleiras estrangeiras que operam em território venezuelano. "Este projeto é uma parceria estruturada. Fomos convidados por eles", afirmou o vice-presidente de relações institucionais da empresa, Alexandrino de Alencar. "A Venezuela tem uma grande vantagem competitiva pela abundância de matéria-prima", completou, justificando o interesse pelo projeto. Segundo o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o objetivo é agregar valor à produção venezuelana de gás, até então "escondida pelas transnacionais, que queriam guardar as reservas para o futuro". Chávez quer atrair outras empresas de terceira geração para o entorno das unidades, que ficam em um grande complexo que vem sendo preparado para industrializar a produção de óleo e gás do país, localizado em uma região árida, a 300 quilômetros de Caracas e próximo a uma bacia produtora de gás natural. "O complexo pode colocar a região entre as mais capazes na produção de termoplásticos", afirmou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, presente ao evento ao lado dos presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Paraguai, Nicanor Duarte, todos na Venezuela para participar da Cúpula Energética da América do Sul, no balneário de Isla Margarita. Em seu discurso, Chávez disse que a produção priorizará o mercado interno, mas a Braskem calcula que a maior parte será exportada, uma vez que o consumo de plásticos é pequeno na Venezuela. O principal mercado: os Estados Unidos, mais uma vez atacados verbalmente pelo presidente venezuelano, que prometeu uma "guerra de cem anos", caso os americanos tentem "buscar nosso petróleo com armas".