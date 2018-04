Braskem quer fechar o capital da Copesul A Braskem informou que entrou hoje com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar oferta pública de ações com o objetivo de fechar o capital da Copesul. O preço proposto para a transação é de R$ 37,60 por papel - o laudo de avaliação também foi encaminhado à autarquia. A operação gera polêmica entre minoritários. O argumento é que a companhia precisaria realizar antes uma oferta por troca de controle (tag along). Isso porque até então o comando da central gaúcha era garantido por um acordo de acionistas firmado entre Braskem e Ipiranga Petroquímica, ambas com participação de 29,46%. A Petrobras tinha 15,63%. Agora, após a compra da fatia da Ipiranga, o capital da Copesul ficou dividido entre Braskem (60%) e Petrobras (40%). A polêmica recai, portanto, na questão do controle compartilhado, aberta por uma legislação que não especifica o assunto e a falta de parâmetros no mercado. O anúncio da Braskem vem um dia após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ter determinado a reversibilidade da compra da Ipiranga, anunciada no dia 19 de março. O órgão impediu que as compradoras (Braskem, Ultrapar e Petrobras) tomem qualquer decisão estratégica ou comercial que afetem as empresas do grupo.