BRT, Natura e Telemar lideram altas na Bovespa, que cai Conforme esperado pelos investidores, as ações da Brasil Telecom Participações (BRT) e da Telemar sobem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), enquanto Usiminas cai. Natura se recupera e registra alta. Os papéis das teles reagem a especulações sobre interesse da egípcia Orascom na BRT, Telemar e Telemig. Às 12h32, as ações preferenciais (PN) da BRT apresentavam ganho de 5,33%; Telemar registrava expansão de 2,85%; a Bovespa perdia 1,31%, aos 42.946 pontos. Os papéis da Natura começa a se recuperar do tombo de ontem, que superou 13%. A alta no horário acima era de 2,45%. Já as ações ordinárias (ON) da Vale do Rio Doce ON tinham baixa de 0,58% e as preferenciais classe A (PNA) registravam desvalorização de 1,15%. Petrobras PN recuava 1,42%; Usiminas ON operava em -2,64%; e Cosan ON com recuo de 1,20%. As maiores baixas eram observadas em América Latina Logística (-4,27%), Companhia Brasileira Petróleo Ipiranga (-4,27%) e Sabesp (3,85%).