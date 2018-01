BrT terá experiência piloto de WiMAX em Porto Alegre A Brasil Telecom (BrT) vai implantar uma experiência piloto com a tecnologia de banda larga sem fio (WiMAX) em Porto Alegre no primeiro semestre deste ano. A informação foi divulgada hoje na capital gaúcha pelo diretor de planejamento estratégico da operadora, Ari Joaquim da Silva. O executivo disse que o serviço será uma alternativa ao já existente. De acordo com ele, essa tecnologia usa uma freqüência de rádio e poderá funcionar como complemento de serviços em bairros mais distantes, nos quais o ADSL não pode ser utilizado. Além disso, o sistema também poderá atender áreas de alta demanda, como o centro da cidade. A BrT obteve a licença de operação para o WiMAX com a compra da Vant, que já tinha a autorização. Além de Porto Alegre, a operadora tem licença para usar a tecnologia no Paraná, onde também deve ter um projeto piloto este ano. A companhia realizou hoje encontro com a imprensa na capital do Rio Grande do Sul. O diretor apresentou palestra sobre as convergência dos serviços de telecomunicações e também o interesse em disputar as futuras licenças de WiMAX. "A empresa entende que é concessionária, fez fortes investimentos e não pode ficar de fora de uma tecnologia emergente", disse Silva. A BrT moveu ação judicial e obteve liminar para poder participar da disputa por novas licenças WIMAX, que estava inicialmente prevista para ocorrer no ano passado.