Buenos Aires sobe 0,23%, após dois dias de quedas O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 3,98 pontos (0,23%), em 1.703,33 pontos. O Merval-25 subiu 0,22% e fechou em 1.670,90 pontos. O volume alcançou 111,1 milhões de pesos, dos quais 76,3 milhões de pesos corresponderam a transações com ações de companhias locais. Operadores disseram que o mercado fez uma pausa, depois de dois dias de realização de lucros, nos quais o Merval havia caído 5,3%. Não teve impacto no mercado o informe de que os preços ao consumidor subiram 1,3% em janeiro. Francisco Prack, chefe de pesquisa do Grupo SBS, observou que houve alguma volatilidade durante o pregão, espelhando movimentação semelhante a outros mercados internacionais. Para ele, a bolsa argentina deverá subir na próxima semana, mas não deverá repetir o forte movimento de alta registrado em janeiro. Muitos investidores deverão ficar à espera dos informes de resultados das empresas argentinas no quarto trimestre de 2005, que saem dentro de algumas semanas. As ações da siderúrgica Tenaris fecharam no mesmo nível de ontem; as da Acindar subiram 0,6% e as da Siderar avançaram 1,4%. As da Petrobras Energia Participaciones subiram 1,1%, recuperando terreno, depois de dois dias de quedas. No setor financeiro, as ações do Galicia subiram 0,9%, as do Banco Francés recuaram 0,3% e as do Banco Macro Bansud avançaram 1,0%. Na semana, o Merval acumulou uma queda de 2,10% e o Merval-25, uma baixa de 1,94%. No mercado de câmbio, o peso fechou a 3,0675 por dólar, de 3,07 por dólar ontem. A demanda por bônus locais em pesos fez crescer a demanda pela moeda local e o Banco Central da Argentina intensificou sua intervenção no mercado, vendendo dólares. "Vimos uma intervenção muito intensa do BC nesta semana", comentou Ricardo Zuretti, do Banco Itaú em Buenos Aires.