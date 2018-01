Bush deve ir à posse de Ben Bernanke no FED O Federal Reserve (FED, banco central dos Estados Unidos) informou que o presidente George W. Bush deve comparecer à cerimônia de posse de Ben S. Bernanke como o 14º presidente da instituição, na sede do FED, em Washington, hoje, às 13h (de Brasília). Segundo o FED, esta será a terceira visita de um presidente dos EUA à sede da instituição; Franklin Delano Roosevelt compareceu à inauguração da primeira sede do FED, em outubro de 1937, e Gerald Ford compareceu à posse de um dos diretores da instituição em julho de 1975. Na prática, Bernanke iniciou seu mandato na quarta-feira da semana passada.