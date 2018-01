BV Financeira compra site automotivo A BV Financeira, empresa do Grupo Votorantim, anunciou hoje a compra do portal automotivo www.meucarronovo.com.br, site de compra e venda de veículos, no ar há seis anos, com cerca de 50 mil acessos diários. A empresa não revela o valor do negócio. Os planos da BV são de ampliar a área de atuação do portal - atualmente em Santa Catarina e Paraná - para as demais regiões do País. A meta da instituição é elevar o número de revendas de veículos cadastrados de 1 mil para 9 mil até o fim do ano. Para alcançar a marca, a BV aproveitará o atual cadastro de lojistas e fará promoções de ingresso no site, além de buscar novas parcerias. Desta forma, a empresa pretende usar o canal para aumentar a participação no mercado de financiamento de veículos novos e usados, segmento no qual detém fatia de 15%. "Vamos oferecer um novo canal de vendas aos lojistas parceiros da BV e uma ótima oportunidade para as demais revendas de todo o Brasil terem mais visibilidade no mercado", afirmou o diretor comercial da área de Veículos da BV Financeira, Didimo Santana Fernandes, em comunicado.