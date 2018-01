Cade aprova aquisição do Laboratório Frischmann Aisengart pela Dasa A Diagnósticos da América (Dasa) informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do Laboratório Frischmann Aisengart, conforme decisão publicada em 16 de novembro no Diário Oficial da União.