Cade aprova compra da Agip pela Petrobrás, mas com restrições O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje a compra da Agip do Brasil pela Petrobras, mas impôs restrições à operação, realizada em 2004. A aquisição da Agip marca a entrada da BR Distribuidora no mercado de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, ou gás de cozinha).