Cade aprova compra da Troller pela Ford O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje, sem restrições, a venda da marca Troller, de veículos especiais, para a Ford. O conselheiro relator do Cade, Luiz Prado, afirmou, em seu relatório, que não há preocupação com problema de concorrência, porque a Ford ainda tem uma presença muito pequena no mercado de veículos especiais. A Troller produz dois tipos de veículos utilitários. A operação de venda da marca foi operacionalizada em janeiro deste ano, quando a Ford anunciou um conjunto de investimentos para os próximos quatro anos no Brasil.