Cade arquiva processo sobre Telecom Italia e Opportunity O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu arquivar um processo de ato de concentração em que a Telecom Italia assinou com o Opportunity um contrato de promessa de compra e venda da participação do Opportunity na concessionária de telefonia fixa Brasil Telecom. O conselheiro do Cade Luiz Carlos Delome Prado disse que, em maio do ano passado, a Telecom Itália já havia protocolado na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um pedido de arquivamento do processo, "por perda de objeto", e esse foi o motivo do arquivamento hoje. A Telecom Italia queria comprar a participação do Opportunity para fundir as operadoras de telefonia celular TIM, controlada pela Telecom Italia, e Brasil Telecom GSM, controlada pela Brasil Telecom, mas, antes que a fusão fosse concretizada, o Citigroup e fundos de pensão que também são acionistas da Brasil Telecom assumiram o controle desta concessionária e vetaram a operação. Com isso, a Telecom Italia desistiu de comprar a participação.